Bundesliga: nel 'Klassiker" Haaland sfida Lewandoski

Il giovane Erling Haaland contro l'esperto Robert Lewandowski. Il "Klassiker" Borussia Dortmund-Bayern Monaco (domani, ore 18.30) mette di fronte la seconda e la prima della classifica in Bundesliga. Ma è anche la sfida tra i due migliori marcatori della Champions League di questa stagione. Il norvegese ed il polacco hanno segnato entrambi 41 gol in 35 partite, considerando tutte le competizioni. E' inoltre una partita che può risultare decisiva per le sorti del campionato. Una vittoria del Bayern, ora a +4, potrebbe significare Meisterschale quasi certo, mentre un successo dei padroni di casa riaprirebbe i giochi.