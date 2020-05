Germania: Emre Can e Witsel saltano la ripresa

Si torna a parlare di calcio giocato, almeno in Germania. Il centrocampo del Borussia Dortmund sarà privo di due giocatori chiave, Emre Can e Axel Witsel, vittime di infortuni muscolari, nell'incontro con lo Schalke, che sabato vedrà la ripresa della Bundesliga. Secondo la rivista Kicker, i due mancheranno il tradizionale derby della Ruhr, anticipo della 26/a giornata, disputato a porte chiuse per la prima volta nella storia. Il Borussia è attualmente secondo in classifica, a 12 punti del Bayern Monaco.

Secondo il protocollo sanitario della Lega tedesca, le squadre devono imporre una quarantena collettiva di sette giorni prima della ripresa di questo fine settimana, dopo più di due mesi di interruzione. Anche il capitano e leader dell'attacco Marco Reus, che ha subito uno strappo muscolare all'inizio di febbraio, non giocherà. Si allena individualmente e punta a tornare prima della fine del mese. (ANSA).