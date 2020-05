Club della Liga avvisati, 12/6 possibile ripartenza

I club della Liga sarebbero già stati avvisati e allertati per la possibile ripartenza del campionato fissata il 12 giugno. Lo riporta il sito del quotidiano As. Il giornale parla di come le squadre stiano pianficando la preparazione in vista di quella data, cercando di far raggiungere ai propri calciatori una forma ottimale. L'idea, secondo il giornale, è quella di giocare fino a fine luglio, lasciando poi spazio alle coppe europee per il mese di agosto.

La data sarà ufficializzata dal ministero della Salute; l'alternativa individuata è il 19 giugno. Nella Liga restano da giocare ancora 11 partite delle 38 complessive. L'ultima giornata, la 27/a, si giocò nel week-end fra il 6 e l'8 marzo scorsi.