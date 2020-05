Lega Pro: prime dei gironi in B, per 4/a possibili play-off

L'assemblea di Lega Pro ha concordato che ad usufruire della promozione al prossimo campionato di Serie B dovranno essere Monza, Vicenza e Reggina, le prime dei gironi, mentre per la quarta promozione è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a lasciare aperte tutte le possibilità: "Dal voto - spiega all'ANSA - emerge la chiara voglia di privilegiare il merito sportivo (in questo caso andrebbe in B il Carpi, che ha la miglior media punti/partite giocate n.d.r.) , in molti vorrebbero disputare un playoff. E' d'obbligo una riflessione". Stabiliti anche blocco retrocessioni e ripescaggi dalla Serie D.



I club di Lega Pro hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20. È quanto emerge dall'assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronunciarsi in via definitiva dovrà essere il Consiglio federale.



"E' stata la più bella assemblea che ho svolto finora. È emerso un enorme senso di responsabilità da parte di tutti e rispetto alle ragioni di ognuno, con una nostra specificità tutta da rimarcare che poi si è espressa nel voto". A sottolinearlo all'ANSA è il presidente della Lega Pro Ghirelli, commentando il voto (a larghissima maggioranza) dei 60 club alla richiesta al Consiglio federale della Figc di decretare la fine anticipata della stagione di Serie C.