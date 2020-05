Bundesliga riprende sabato 16 maggio

La Bundesliga e la Liga 2 pianificano di riprendere il campionato sabato 16 maggio. Lo ha annunciato la DFL in una conferenza stampa.

"L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente", ha affermato il presidente Christian Seifert. "Servono disciplina e rispetto delle regole", ha aggiunto. Oltre alla "responsabilità personale di ciascuno", Seifert ha sollecitato "la disciplinata implementazione" dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus.