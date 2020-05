Juventus, Ramsey il primo ad allenarsi alla Continassa

E' il gallese Aaron Ramsey il primo giocatore della Juventus ad accedere agli allenamenti individuali alla Continassa, segno tangibile in casa bianconera della ripresa dell'attività dopo l'ok dato domenica dal Viminale. La Juventus torna quindi al lavoro, fra test medici al J Medical e le prime corse sul prato del centro sportivo.

I giocatori si stanno sottoponendo ai check prima del via libera per gli allenamenti in campo. Dopo Ramsey, nel corso della giornata si alterneranno altri giocatori, come Giorgio Chiellini, ma non Cristiano Ronaldo, rientrato ieri sera a Torino da Madeira, la cui data di presentazione per i test non è stata ancora resa nota.