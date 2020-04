Sindaco Liverpool teme i tifosi fuori dagli stadi: 'fermate la stagione'

Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, ha espresso forti timori per la ripartenza della Premier League, anche a porte chiuse, nella sua città, specie in vista della quasi certa vittoria del titolo da parte del Liverpool di Juergen Klopp, e invita a chiudere con la Premier League. "Anche giocando a porte chiuse ci sarebbero diverse migliaia di persone che si radunerebbero vicino ad Anfield - ha detto alla Bbc -. In tanti non rispetterebbero la richiesta di stare lontani dallo stadio. Molte persone vorrebbero andare a festeggiare quindi penso che la cosa migliore da fare sia chiudere la stagione". La Premier League sta lavorando per una ripartenza del campionato a giugno, con il Liverpool che a 25 punti di vantaggio sulla seconda seconda classificata, quindi ad un passo dalla vittoria. "Penso che sarebbe molto difficile per la polizia tenere lontane le persone e far rispettare le distanze sociali se fanno festa di fronte ad Anfield. Sarebbe ridicolo - ha continuato Anderson -. Ma non si tratta solo del Liverpool, ma della salute, della sicurezza e della vita delle persone".