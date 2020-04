Svizzera, il Wettingen decide di autoretrocedere

Gli effetti della crisi per il coronavirus continuano a creare non pochi problemi soprattutto alle squadre con meno risorse economiche. L'ultima a rimetterci è il Wettingen, formazione di Seconda Lega Interregionale che appartiene al Canton Argovia (distretto di Baden): il club svizzero ha deciso di autoretrocedere per mancanza di introiti a sostegno dell'attività sportiva. La squadra occupava il secondo posto della classifica in campionato e può essere considerata una nobile decaduta del calcio, come testimonia il fatto ad esempio che, nella stagione 1989/90, affrontò il Napoli di Diego Maradona in Coppa Uefa.