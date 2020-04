Arthur 'gela' Juve e Inter, 'resto al Barcellona'

Stanco delle voci sul suo trasferimento, all'Inter nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez o alla Juventus in cambio di Pjanic, il brasiliano del Barcellona Arthur Melo, ex stella del Gremio, ha fatto chiarezza con una nota sui social, precisando di non avere intenzione di lasciare il club blaugrana. "Ci sono sempre speculazioni legate al mercato, però sinceramente la mia idea è chiara - è la nota di Arthur -: l'unica opzione che mi interessa è quella di restare al Barcellona. E a questo proposito mi sento sicuro e tranquillo. Sto benissimo qui e approfitto per ringraziare la società e lo staff tecnico per la fiducia che ripongono nei miei confronti. Motivo in più questo per dire in maniera totalmente chiara che il mio desiderio è quello di continuare a giocare nel Barcellona".

Quanto alle voci sul suo possibile trasferimento (lo vorrebbe anche il Tottenham), Arthur sottolinea che "il teorico interesse di grandi club per chiunque rappresenta sempre un complimento e un segnale positivo, però in testa io ho una sola cosa: giocare qui per tanti anni. Il Barça è la squadra dove ho sempre voluto giocare ed è mia intenzione vestire di blaugrana molto a lungo, al di là e al di sopra di ogni altra possibile questione. Ogni giorno che passa mi sento più a mio agio qui, nella squadra, nel club e in città. Mi piacciono la gente e la cultura di questo posto, e attorno a me sento l'appoggio dei tifosi. Sono concentrato al 100% sul mio lavoro e sul fatto di poter tornar a giocare quando sarà possibile, perché ho una gran voglia di continuare a crescere qui".