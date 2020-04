Coronavirus: Kean viola la quarantena, Everton "sconvolto"

Brutta figura per l'ex giocatore della Juventus Moise Kean, attualmente in forza all'Everton, per aver violato platealmente le regole di distanziamento sociale previste anche in Gran Bretagna per arginare la pandemia in corso.



Il giocatore, che ha anche vestito la maglia azzurra, nei giorni scorsi ha postato su un social, condividendolo in un gruppo privato, un video registrato nella sua abitazione, durante una festa ,con amici e amiche che ballano. Ma alcuni fotogrammi del video sono finiti sulle pagine del Daily star suscitando un mare di polemiche.



Il club si è detto "sconvolto dalla notizia della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli". Kean si è scusato con il club, ma non basterà a evitargli una multa salata.