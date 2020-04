Polonia spinge, ripartenza calcio a fine maggio

Anche la Polonia spinge per riportare il calcio in campo. Il campionato, sospeso causa pandemia di coronavirus, dovrebbe riprendere il 29 maggio, a porte chiuse. Ad annunciare l'accelerazione è stato lo stesso primo ministro, Mateusz Morawiecki. "Abbiamo un piano specifico per far ripartire l'Ekstraklasa (la Serie A polacca ndr) e potrebbe avvenire alla fine di maggio" le parole del premier.

Sulla pagina facebook Morawiecki ha indicato anche la data del possibile start, il 29 appunto: "Il fischio d'inizio non è per domani". La decisione di dare il via libera è arrivata dopo il confronto con i ministeri dello Sport e della Salute, e le organizzazioni sportive. I giocatori, attualmente in isolamento, saranno presto in grado di riprendere ad allenarsi, in un contesto sanitario molto rigoroso.

Morawiecki ha dato le stesse indicazioni anche per lo speedway, uno sport motociclistico molto popolare in Polonia e la cui competizione annuale attira atleti da tutto il mondo. La prima gara dovrebbe svolgersi il 12 giugno, sempre in assenza del pubblico. Annunciata anche la riapertura di due centri di allenamento per gli atleti d'elite in vista delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021. Dal 4 maggio, i campi sportivi saranno riaperti, ma il numero di atleti sarà limitato a sei al momento.