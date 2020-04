Ibra, Milan? Ho contratto ma vediamo come e se finisce

"Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere". Zlatan Ibrahimovic non fa chiarezza sul proprio futuro, con le parole riportate dal sito www.aftonbladet.se dopo l'amichevole giocata con l'Hammarby. "Sono una persona - aggiunge l'attaccante 38enne - che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede".

Zlatan Ibrahimovic non perde il vizio e va a segno nell'amichevole disputata con il suo Hammarby contro il Frej, una società satellite del club di cui lo svedese è azionista: dopo pochi minuti dal fischio d'inizio Ibrahimovic ha raccolto un lancio lungo e trafitto il portiere avversario con un preciso diagonale. L'evento è diventato un vero e proprio spettacolo: la gara della Tele2 Arena - rigorosamente a porte chiuse per le norme sul Coronavirus - è stata trasmessa in diretta streaming ma l'attenzione era tutta rivolta sull'attaccante del Milan, seguito passo dopo passo da una telecamera a lui dedicata. L'Hammarby ha vinto 2-0 il primo tempo e pareggiato 1-1 la ripresa. Ibrahimovic, in accordo con il Milan, continuerà ad allenarsi in Svezia finché non ci sarà la certezza sulla ripresa dell'attività sportiva in Italia.

