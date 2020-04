Coronavirus: Barcellona, per giocatori previsti 5 controlli

Il Barcellona sta lavorando contro il tempo per avere tutto pronto per il giorno in cui il governo darà il via alla fase di ritorno alle attività sportive concordata da Liga e federazione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As', in base al protocollo che verrà consegnato ai calciatori della prima squadra, gli atleti saranno sottoposti a cinque tipi di controllo: arriveranno all'allenamento il primo giorno individualmente e stazioneranno nelle strutture del club, secondo un programma prestabilito che riceveranno dal delegato pochi giorni prima. Il primo contatto con il calciatore consisterà in un colloquio personale con il giocatore in cui si troveranno un membro dei servizi medici e un preparatore atletico.

Dopo il colloquio, ogni giocatore avrà una misurazione della suo stato fisico. Cioè, l'indice di grasso corporeo, come prima valutazione concreta degli effetti che lo stop ha avuto sul corpo. Subirà anche un controllo del metabolismo aer e ana (MAS-ASR), fondamentalmente un test di coronavirus e anticorpi.

Questi tipi di controlli saranno effettuati periodicamente e sistematicamente durante il resto della stagione, sia per i giocatori che per il resto dello staff della squadra.

Dopo questi primi tre passaggi, il calciatore eseguirà un test di corsa continua con sprint e, infine, verrà eseguito un test di resistenza, con lavoro dinamico e isometrico. Se questi cinque controlli vengono superati con successo, il giocatore sarà in grado di unirsi all'attività nella Ciutat Esportiva dal giorno successivo.