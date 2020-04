Bundesliga punta a ripartire 9 maggio a porte chiuse

La Bundesliga tedesca sarebbe pronta a ripartire dal 9 maggio, con partite a porte chiuse. Lo riportano media tedeschi come Bild e Ntv. Il numero 1 della DFL, Christian Seifert, in una conferenza stampa in corso, ha detto: "stando alla seduta di oggi, non ci sarebbero riserve per riprendere a maggio". "La data di una ripresa va decisa dalla politica", ha affermato però. Da metà marzo il torneo di Bundesliga e Liga 2 è sospeso a causa del coronavirus. Secondo Seifert, le partite a porte chiuse sarebbero "l'unica possibilità di mantenere in vita la Bundesliga, così come lo conosciamo".