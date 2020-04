Allenamento Ibra diventa show, c'è la diretta in streaming

Gli allenamenti di Zlatan Ibrahimovic con l'Hammarby hanno attirato un'attenzione mediatica così rilevante che diventano uno spettacolo da trasmettere sul web. Domani infatti la seduta del club svedese, di cui l'attaccante del Milan detiene una cospicua quota azionaria, sarà mostrata dalle 10 del mattino in streaming sul sito www.dplay.se. "Volete vedere un po' di magia?", scrive sui social Ibrahimovic, pubblicando la notizia della diretta. Gli allenamenti dell'Hammarby restano comunque vietati ai media nel rispetto delle norme del governo di Stoccolma.

Ibrahimovic, con l'ok del Milan, rimarrà in Svezia finché non ci sarà una data certa per la ripartenza degli allenamenti in Italia. Il club aveva richiamato tutti i propri stranieri entro la giornata di oggi. All'appello manca anche Kessie, che ha avuto problemi a rientrare a Milano dalla Costa d'Avorio per la penuria di voli a causa del Coronavirus.