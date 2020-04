Calcio: Sibilia, Dilettanti aspettano risposte da Governo

Il calcio in videoconferenza con il ministro dello Sport, Spadafora, per discutere la ripresa degli allenamenti, ma i Dilettanti restano del tutto sospesi. "Il ministro ha detto che ci avrebbe fatto sapere, perché i numeri dei tesserati per noi sono estremamente alti, quindi come governo si sono riservati di aspettare. Attendiamo anche noi un nuovo protocollo fiduciosi e con impazienza", dice il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, commentando la riunione in videoconferenza svolta oggi tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le componenti del calcio italiano per decidere le modalità di un'eventuale ripartenza dopo il 4 maggio. "Oggi il tema era legato al calcio professionistico, anche se riguarda non solo la Serie A ma anche Serie B e C, che hanno altre problematiche - aggiunge Sibilia all'Ansa - Noi Dilettanti dobbiamo dare risposte e dal governo ce le aspettiamo a breve. Il ministro Spadafora si è impegnato ad approfondire anche con la Fmsi la questione del calcio di base. Aspettiamo che si prenda una decisione su un nuovo protocollo da adottare al più presto".