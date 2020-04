O'Neill si dimette da ct Irlanda del Nord

Michael O'Neill non è più il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord. Dopo otto anni il tecnico ha deciso di lasciare la guida della nazionale. "Dopo un'attenta valutazione e averne discusso con la mia federazione, ho sentito che era tempo di ritirarmi", ha dichiarato O'Neill, che rimarrà nella storia del calcio irlandese per essere stato l'allenatore che ha portato la nazionale per la prima volta alla fase finale di un campionato Europeo, quello del 2016 in Francia. O'Neill è anche allenatore dello Stoke City. L'Irlanda del Nord si è qualificata per i play-off di accesso ai prossimi Europei, dove affronterà la Bosnia.