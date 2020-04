Calcio: Cina; Evergrande costruirà due stadi da 80.000 posti

(ANSA-AFP) - PECHINO, 20 APR - Il gruppo immobiliare cinese Evergrande, proprietario del Guangzhou Evergrande, campione in carica della Cina, ha annunciato che costruirà due stadi con 80.000 posti, senza specificare la loro posizione nel paese.

"Evergrande prevede di costruire due stadi di calcio aggiuntivi con una capacità di 80.000 posti ciascuno e invita il pubblico a dare le proprie preferenze scegliendo due progetti tra i sei piani preliminari" ha affermato il gruppo immobiliare sui social network.

Evergrande non ha specificato la posizione o il programma di questi due progetti futuri. Il gruppo fondato dal miliardario Xu Jiayin, uno degli uomini cinesi più ricchi, ha appena avviato a Canton (sud) la costruzione di un impianto spettacolare da 100.000 posti per il suo club, il Guangzhou Evergrande, allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro. Il costo del progetto è stimato intorno ai 12 miliardi di yuan (1,55 miliardi di euro), mentre la data di consegna è entro la fine del 2022 per quello che sarà uno dei più grandi stadi del mondo.

La Cina ha avviato una modernizzazione dei suoi stadi di calcio per aumentare le entrate derivanti dall'emissione di biglietti e soprattutto diventare un punto di riferimento a livello globale. È stato progettato per ospitare la nuovissima Coppa del Mondo per club a luglio / agosto 2021, anche se l'evento verrà riprogrammato a causa della pandemia di coronavirus. La Coppa delle nazioni asiatiche si svolgerà nel 2023 in Cina, che punta ad organizzare in futuro la Coppa del mondo di calcio. (ANSA-AFP).