Acerbi "Zaniolo mi fa impazzire. Futuro? Allenerò"

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "I giovani italiani? Mi fa impazzire Zaniolo. Ha grande forza fisica, tiro, è un bell'animale". A dirlo è il laziale Francesco Acerbi, intervistato in diretta Instagram sulla pagina 'Che fatica la vita da bomber'.

"Anche Tonali è un ottimo giocatore - prosegue il difensore biancoceleste -. Ci sono tanti bravi giocatori, quello che fa la differenza è la costanza". Ragazzi che il laziale ha fatto appena in tempo a conoscere con la Nazionale di Mancini appena riconquistata: "Il rinvio dell'Europeo? All'inizio ho pensato a una questione di destino - riflette il 32enne laziale -. Ci tenevo, ma non sono uno che si piange addosso. Farò di tutto per esserci". Ora però il sogno è quello di tornare in campo per finire il campionato e giocarsi le chance di vincere lo scudetto con la Lazio. Il suo pensiero va Ciro Immobile: "Con lui è nata un'amicizia. In partita gli dico 'tocca a te far gol', oppure 'oh Ciro, è ora'. E poi dopo, per caso o per fortuna, segna davvero. È successo due volte di fila". Un ultimo pensiero al post-carriera: "Come mi vedo? Credo che farò l'allenatore".

