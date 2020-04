Florenzi, Atalanta-Valencia? Ringrazio la varicella

"Atalanta-Valencia? Ringrazio la varicella. Non l'avevo mai avuta in vita mia, è arrivata al momento giusto. Non che ci sia stato il primo contagio, ma quella partita 'ha fatto'". Così Alessandro Florenzi, intervistato da Sky, a proposito della partita di Champions a San Siro, con 40mila tifosi bergamaschi, su cui si è detto tanto a proposito dei contagi che poi ci sono stati nel club spagnolo.

"Il ritorno, invece - dice ancora l'ex romanista -, è stato surreale per me e per tanti giocatori, era la prima volta che giocavano a porte chiuse. Non so se avremmo dovuto giocare, il Getafe e la Roma hanno deciso di non andare in trasferta. Dentro di noi ci sono stati dei casi, adesso non so dire se quella partita abbia inciso, ma se fosse stata giocata a porte chiuse o non giocata proprio, poteva essere limitato il contagio. Ma solo Dio lo sa".