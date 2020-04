Coronavirus: 'Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse'

"Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse". Parola di Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca e uno dei più grandi esperti mondiali di virus ed epidemie. "C'è un modo in cui si può riprendere a giocare", ha detto il direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive Usa a Peter Hamby via Snapchat . "Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenuti in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco. Tutti verranno testati almeno una volta a settimana", ha aggiunto Fauci.

La Nba sta considerando di giocare le partite valide per terminare la stagione - alcune di regular season per terminare tutti con le stesse gare giocate, più i Playoffs forse ridotti - in una sede unica, verosimilmente Las Vegas, e rigorosamente senza pubblico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che non vede l'ora che lo sport riparta e ha istituito un gruppo di lavoro per arrivare ad un'apertura positiva post lockdown: in questo ci sono i commissioner di NBA, NHL, MLB, NFL e MLS.