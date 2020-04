Calcio: foto in quarantena, Lautaro sceglie Inter

Le immagini degli abbracci con alcuni compagni di squadra e le esultanze dopo un gol: Lautaro Martinez pubblica su Instagram alcune foto con la maglia dell'Inter e, secondo le interpretazioni più ottimistiche, sembra quasi mandare un messaggio all'ambiente nerazzurro in un periodo in cui si fanno insistenti le voci di un suo possibile addio cedendo al corteggiamento del Barcellona. L'argentino potrebbe aver quindi deciso di tranquillizzare tutti i tifosi facendo capire che la mente resta concentrata sui colori nerazzurri. Ipotesi, mentre si è ancora lontani dal campo e i giocatori continuano ad allenarsi nelle proprie abitazioni. Ieri Lukaku ha salutato Lautaro Martinez urlando e sbracciandosi dal balcone di casa, con tanto di video sui social, un sorriso in un periodo ancora molto difficile con la squadra che non si riunisce da più di un mese. Lautaro potrebbe quindi aver deciso di pubblicare le foto della stagione per far sentire al propria vicinanza alla squadra in attesa di sapere quando si ripotrà ricominciare con gli allenamenti.