Ultrà Genoa, spazi pubblicitari gratis per negozi

I 'Figgi Do Zena', storico club dei tifosi del Genoa, al fianco della cittadinanza per dare un supporto in questa emergenza della Coronavirus. Infatti saranno messi a disposizione gratuitamente i canali di comunicazione del club agli esercizi commerciali che effettuano servizi a domicilio. Uno spazio pubblicitario gratis sulle pagine Facebook, Instagram, Telegram e il sito figgidozena.it. Si può mandare mail a figgidozena@hotmail.com oppure inviare messaggio sulla pagina ufficiale Facebook: "Servirà solo indicarci il genere di negozio, il numero di telefono, via e zona. Inseriremo giornalmente sui nostri social i negozi che ci scriveranno - si legge nella nota del club - e elencheremo le attività divise quartiere per quartiere sul nostro sito internet".