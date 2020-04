Coronavirus: Ronaldo indossa mascherina Italia 'stiamo uniti'

"Facciamo tutti il possibile per aiutare". Cristiano Ronaldo torna a farsi sentire e sul suo profilo Instagram, direttamente da Madeira, lancia un messaggio nella lotta contro il coronavirus con una foto in primo piano dove indossa una mascherina. Anzi, due mascherine raffiguranti la bandiera portoghese e quella italiana. "In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda", ha scritto il fuoriclasse portoghese con gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup.

Cristiano Ronaldo sta partecipando ad una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it.

Campagna a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Javier Zanetti e Gianluigi Buffon.