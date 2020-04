Coronavirus: annullata Icc in Stati Uniti e Asia

L'edizione del 2020 dell'International Champions Cup (Icc), manifestazione di match amichevoli estivi che permetteva a molti grandi club d'Europa di prepararsi ai rispettivi campionati giocando negli States e in Asia, è stata annullata. Lo hanno comunicato gli organizzatori, motivando la decisione con la pandemia del coronavirus.

"La mancanza di certezze sulla fine delle misure d'isolamento provocate dalla pandemia - è scritto in una nota diffusa dalla Relevant, società americana che organizza il torneo e che fa capo al magnate statunitense Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins della Nfl - e sulle date del calendario internazionale, con la possibilità che le manifestazioni sotto l'egida dell'Uefa si svolgano in agosto, fanno sì che questa estate l'Icc non possa avere luogo. Aspettiamo i migliori club del mondo in America ed Asia nel 2021" (ANSA).