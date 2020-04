Politano "Europei? Un anno per convincere Mancini"

Un traguardo con il Napoli e gli Europei del prossimo anno. Matteo Politano guarda agli obiettivi da raggiungere nella stagione che verrà, quando si riprenderà dallo stop per il coronavirus. "La Nazionale è un mio obiettivo, gli Europei sono stati rinviati al 2021 e avrò un anno di tempo per convincere Mancini, per dimostrargli che sono pronto" dice l'esterno offensivo arrivato al Napoli lo scorso gennaio dall'Inter, dopo settimane da protagonista del mercato invernale. Sette presenze tra Serie A, Champions e Coppa Italia per Politano con la maglia dei partenopei. "La nostra rosa è spettacolare, Mertens è fortissimo, lo vedevo da fuori, ma da vicino è diverso, lo stesso discorso vale per Zielinski, Insigne e tanti altri, ci sono molti giocatori veramente forti in questa squadra" le parole dell'ex Inter a Skysport. E proprio sull'asse Napoli-Milano mette a confronto i tecnici, l'ex Conte e Gattuso. "Non ci sono tantissime differenze, sono due allenatori che mettono l'anima nel loro lavoro - spiega Politano -, ma sono diversi nei moduli che adottano e negli allenamenti. Conte magari va per le lunghe sul campo, Gattuso meno ma fa lavorare con grande intensità".