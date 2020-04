Ds Parma, Giovinco per sostituire Kulusevski? E'un'idea

"Tengo molto a D'Aversa e spero che continui così. A noi fa piacere che il nostro allenatore vada sempre meglio, anche perché vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Arriva sempre per primo e va via per ultimo: questo dice tanto". Intervistato da Sky Sport, il ds del Parma Daniele Faggiano fa il punto della situazione in casa dei 'crociati' e commenta gli attestati di stima che arrivano per il tecnico. Poi si parla di mercato, e del gioiello Kulusevski, già ceduto alla Juventus: nella squadra bianconera può giocare subito titolare ! "Secondo me sì", risponde Faggiano. Il quale avrebbe già in mente il sostituto del talento che partirà: è vero che Giovinco (sarebbe un ritorno) potrebbe prendere il posto di Kulusevski? "Vedremo. La certezza chiaramente non c'è ma potrebbe essere un'idea", ammette il ds del Parma.