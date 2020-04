Coronavirus: Southampton, accordo con giocatori su stipendi

Il Southampton è il primo club di Premier League ad aver raggiunto un accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. La riduzione salariale - ha fatto sapere la società inglese - verrà estesa anche al manager Ralph Hasenhuttl e al suo staff così come a tutti i dirigenti, e resterà in vigore fino a giugno. La Premier League aveva inutilmente cercato di raggiungere un'intesa collettiva con tutti i giocatori del massimo campionato inglese, sulla base di una riduzione orizzontale del 30% degli emolumenti. Proposta che era stata respinta dal sindacato dei giocatori. Per il momento non si sa - scrive oggi la Bbc - a quanto ammonti il taglio degli ingaggi stabilito dal Southampton.