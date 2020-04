Coronavirus: Song in Corea farà il militare per un mese

La conferma è arrivata direttamente dal Tottenham: Heung-Min Son dovrà svolgere il servizio militare per un mese, in Corea del Sud, suo Paese d'origine.

"L'attaccante - recita una nota del club londinese - prima di tornare in Inghilterra, alla fine di febbraio, aveva subito un intervento chirurgico al braccio: avrebbe dovuto seguire una terapia riabilitiva con lo staff sanitario degli 'Spurs, ma è stato fermato in Corea del Sud, dopo che il calcio è stato bloccato dal coronavirus". Song potrà dunque tornare a Londra dopo avere assolto gli obblighi della leva militare, dunque a maggio.