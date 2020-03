Coronavirus, dimesso il turco Terim: ora isolamento a casa

L'allenatore del club turco del Galatasaray Fatih Terim, già tecnico in Italia di Milan e Fiorentina, è stato dimesso stamani dall'ospedale dopo una settimana di ricovero per aver contratto il coronavirus. L'allenatore 66enne della squadra di Istanbul proseguirà la convalescenza a casa, dove resterà in isolamento perché non ancora del tutto guarito. Lo riferisce l'agenzia Anadolu.

Il giorno dopo il ricovero, Terim aveva ricevuto una telefonata di auguri da parte del presidente Recep Tayyip Erdogan.