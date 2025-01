Basket: Nba; LeBron e Curry trascinano Lakers e Warriors

Serate magiche per LeBron James e Steph Curry. Il primo segna 38 punti per trascinare i Lakers alla vittoria (114-106) su Portland nonostante l'assenza di Anthony Davis, raggiungendo Michael Jordan per partite in carriera (562) con almeno 30 punti a segno. Curry invece segna tutte le 8 triple tentate nella sua partita (mai successo in carriera) e con 30 punti e 10 assist guida Golden State al largo successo (139-105) su Philadelphia. Oklahoma City Thunder vince la 13^ partita consecutiva, Jayson Tatum e Tyrese Haliburton con 33 punti a testa sono decisivi nei successi esterni di Boston e Indiana.

Infine ko 110-113 in casa per Milwaukee su Brooklyn.



In particolare i Lakers devono fare a meno di Anthony Davis per un problema alla caviglia, ma non sbagliano in casa contro i Blazers trovando la vittoria che li fa salire al sesto posto in classifica nella Western Conference. Gli ospiti danno battaglia fino alla fine guidati dai 23 punti di Anfernee Simons e i 19 a testa di Deni Avdija e Shaedon Sharpe, ma commettono 18 palle perse e concedono 26 punti in contropiede ai gialloviola, guidati da un'altra serata magica di LeBron James.



