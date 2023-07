Virtus Bologna, Shengelia non è sul mercato

Nessuna uscita dalla Virtus Segafredo Bologna di basket per l'ala forte georgiana Tornike 'Toko' Shengelia. A spegnere le indiscrezioni che vorrebbero il giocatore nel mirino dei greci del Panathinaikos è l'amministratore delegato del club emiliano, Luca Baraldi in una nota pubblicata sul sito della Vu Nera.

"In merito a quanto emerso relativamente alla posizione di Toko Shengelia - si legge - riteniamo opportuno precisare che il giocatore non è sul mercato e non è mai stata trattata una sua cessione con altri club. Confermiamo che Toko, in relazione al contratto in essere, farà parte del roster di Virtus Segafredo Bologna anche nella prossima stagione", chiosa Baraldi.



