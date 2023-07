Summer League Nba,debutto sottotono per Wembanyama con gli Spurs

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Debutto al di sotto delle aspettative per Victor Wembanyama nella Summer League di Nba con la maglia dei San Antonio Spurs. Il francese, scelta numero uno nei draft, ha messo a referto soltanto nove punti e otto rimbalzi nella vittoria della sua squadra per 76-68 contro Charlotte.

M soprattutto nei 27 minuti in campo ha registrato brutte percentuali al tiro: 1 su 6 da tre e 1 su 12 da due. Meglio in difesa grazie ai suoi 224 centimetri di altezza. (ANSA).