Basket: l'Olimpia Milano con Technogym fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - I campioni d'Italia di basket dell'Olimpia Milano si allenano con Technogym.

Dopo la recente vittoria del trentesimo scudetto, la squadra milanese sceglie l'azienda italiana, leader mondiale nel settore dello sport e del wellness e fornitore ufficiale delle ultime nove edizioni dei Giochi Olimpici, come Official Training Partner fino al 2025.

Nell'ambito di tale partnership, Technogym ha attrezzato il centro di preparazione del Mediolanum Forum in cui gli sportivi hanno la possibilità di allenarsi con alcune delle attrezzature più innovative tra cui i prodotti Skill Line, la linea sviluppata a partire dalla quarantennale esperienza di Technogym nel mondo dello sport professionistico e composta da prodotti dalle prestazioni e funzionalità uniche, progettate per l'athletic performance training.

Reduce dallo storico titolo il team milanese è stato in visita al Technogym Village, il wellness campus dell'azienda, in occasione di un workshop dedicato in cui è stato mostrato, alla presenza di Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym, il trofeo del campionato appena vinto. (ANSA).