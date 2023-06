Basket: wild card Euroleague per Bologna, 'felici per i tifosi'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La Virtus Bologna partecipera' alla prossima Euroleague di basket, in forza della wild card decisa dal Board della massima competizione europea per club. "Accogliamo con grande soddisfazione la decisione - il commento di Luca Baraldi, ceo Virtus - La presenza di Virtus Segafredo Bologna è motivo di orgoglio e di felicità per noi e per tutta la nostra tifoseria, che continuerà ad avere l'opportunità di assistere a match di altissimo livello tecnico ed emotivo. La partecipazione alla prossima stagione della Turkish Airlines EuroLeague conferma il consolidamento del Club al livello più alto del panorama cestistico europeo".

L'assemblea ha confermato le 18 squadre che hanno partecipato all'ultima edizione, tra cui ovviamente l'Olimpia Milano, che ha in essere una licenza pluriennale. La Virtus era tornata a disputare l'Eurolega in questa stagione grazie al successo ottenuto in Eurocup nel 2022. Per il secondo anno consecutivo, ci saranno club in rappresentanza di 10 paesi diversi: ancora escluse le squadre russe, tra cui il Cska Mosca. (ANSA).