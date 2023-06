Basket: a Potenza un quadrangolare internazionale under 18

(ANSA) - POTENZA, 29 GIU - Italia, Germania, Repubblica Ceca e Slovenia: sono le nazionali maschili Under 18 in campo da domani, venerdì 30 giugno, a domenica 2 luglio, al PalaPergola di Potenza per un quadrangolare amichevole in preparazione degli Europei di categoria, in programma a Nis (Serbia), dal 22 al 30 luglio.

Domani, nella gara di esordio, alle ore 18, spazio alla sfida tra Germania e Slovenia, mentre gli azzurri guidati dal coach Andrea Capobianco affronteranno la Repubblica Ceca. Per sabato il calendario del torneo potentino prevede Slovenia-Repubblica Ceca (ore 18) e Italia-Germania (20.30), per domenica Germania-Repubblica (18) e Italia-Slovenia (20.30). (ANSA).