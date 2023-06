Basket: finale scudetto torna al meglio delle 5 gare

Dalla prossima stagione anche la finale scudetto del campionato italiano di basket, come già avviene per quarti e semifinali, si disputerà al meglio delle cinque gare. Viene abbandonata, quindi, la formula delle sette gare che, quest'anno, sono servite tutte, nella appassionante sfida fra la Virtus Bologna e l'Olimpia Miliano, per assegnare il titolo.

E' questa la novità principale uscita dall'assemblea della Legabasket, che ha accolto le richieste delle componenti che si sono espresse in questi giorni sulla necessità di ridurre il numero di partite necessarie per assegnare lo scudetto.

L'assemblea ha anche definito il calendario della prossima stagione che si aprirà con la Supercoppa sabato 23 e domenica 24 settembre per la cui ospitalità si è candidata Brescia, anche se si continua a lavorare per disputarla all'estero, probabilmente già nel 2024. L'inizio della regular season della Serie A è previsto per domenica 1 ottobre, con chiusura il 5 maggio 2024. La Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 14 al 18 febbraio 2024.