Draft Nba, il francese Wembanyama prima scelta di San Antonio

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Tutto come previsto: il francese Victor Wembanyama è stato la prima scelta dei San Antonip Spurs nl draft Nba che si è svolto nella notte italiana. Il gigante di Chesnay succede alle leggende David Robinson e Tim Duncan, entrambi scelti anche primi assoluti dalla franchigia del Texas rispettivamente nel 1987 e nel 1997.

"Non so nemmeno trovare le parole per descrivere quello che provo - sono state le prime parole del francese - penso che sia la serata più bella della mia vita. E' un sogno che si avvera , è incredibile". Dopo la tradizionale stretta di mano ad Adam Silver, commissioner della Nba, il prodigio francese ha indossato un berretto con il logo della franchigia texana.

