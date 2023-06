Basket: Davide Casarin torna all'Umana Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Davide Casarin torna all'Umana Reyer Venezia dalla prossima stagione, dopo due campionati nella Tezenis Verona. Nato a Mestre il 22 maggio 2003, play/guardia di 197 centimetri, è cresciuto nel minibasket e settore giovanile della Reyer. Con Verona non ha mai saltato una partita scendendo in campo per 17 minuti di media.

Casarin ha esordito e segnato il primo canestro in serie A contro Brescia, a quindici anni. Nelle annate 2019-2021 ha fatto parte del roster della prima squadra orogranata, collezionando 84 presenze tra campionato ed Eurocup. Nel febbraio 2020 è stato protagonista della vittoria della Next Gen Cup under 18 a Pesaro, di cui è stato eletto Mvp, e poche ore dopo ha giocato e vinto la Coppa Italia con la prima squadra.

Nella prima parte della stagione stagione 2021/22 ha vestito i colori di Treviso in campionato e Champions League, prima di trasferirsi a Verona, con la promozione in A nel giugno 2022.

(ANSA).