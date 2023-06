Nba: Wembanyama a New York per il Draft, accolto da star

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Parte l'avventura a stelle e strisce per Victor Wembanyama. Il talento francese del basket sarà il primo nome chiamato nella notte del Draft e sarà il nuovo giocatore dei San Antonio Spurs. E proprio oggi è sbarcato a New York e ha ricevuto la prima sorpresa della sua esperienza Usa: ad attenderlo al gate in aeroporto c'erano tantissimi tifosi pronti a farsi una foto o a fargli autografare tutto il merchandising possibile.

Il francese si è fermato divertito a firmare autografi per tutti, senza nascondere la sua sorpresa: "Non ho idea di come sapessero su quale volo stavo viaggiando, ma è divertente" ha detto ai canali social della Nba che lo hanno seguito nell'aeroporto del New Jersey, abbassando più di una volta i suoi 225 centimetri di altezza per evitare di colpire con la testa i cartelli con le indicazioni dei terminali. "È diverso, ma è bello vedere che si ha questo impatto sulle persone". La notte del Draft sarà solo il primo passo di un'estate intensa per lui, visto che dovrebbe prendere parte anche alla Summer League di Las Vegas a luglio ed essere convocato con la nazionale francese per i Mondiali FIBA tra fine agosto e inizio settembre. Classe 2004, il giovane cestita è considerato l'erede dei più grandi campioni Nba: di lui LeBron James ha più volte detto che è "un alieno". (ANSA).