Euro-2024: Courtois "arrabbiato" non va con il Belgio in Estonia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Thibaut Courtois ha deciso di non andare con il Belgio in Estonia dova la sua nazionale deve giocare una partita di qualificazione all'Euro 2024. Lo ha reso noto la stessa federazione belga. Il portiere è "arrabbiato" per non essere stato indicato come capitano nella partita di sabato scorso contro l'Austria sabato.

In assenza di Kevin De Bruyne, è stato scelto Romelu Lukaku per indossare la fascia contro l'Austria.

"Dopo la partita, Thibaut ha improvvisamente voluto parlarmi e mi ha detto che stava tornando a casa perché era deluso e si sentiva insultato", ha spiegato l'allenatore Domenico Tedesco.

"Per me è il miglior portiere del mondo. Lo apprezzo, non solo come custode, ma anche come essere umano. Sono sorpreso e scioccato che si sia sentito offeso e deluso", ha continuato il tecnico tedesco in conferenza stampa.

"A marzo abbiamo deciso che Kevin sarebbe stato il capitano, che ci sarebbero stati due vicecapitani: Lukaku e Courtois. Ho parlato con loro prima della partita, visto che Kevin non c'era.

Per l'Austria era Lukaku, e per l'Estonia era Courtois.

Quest'ultimo mi ha detto subito dopo la partita che non era più d'accordo", ha concluso Tedesco che probabilmente avrebbe fatto a meno di questo caso.

Secondo i media belgi, i compagni del portiere del Real Madrid sono rimasti sorpresi dalla decisione del loro compagno.

"Questa è una situazione deplorevole. Preferirei che ci fosse Thibaut, ma il processo del gruppo è importante. È certo che questo processo è ora perturbato e che sarà necessario trovare una soluzione", ha detto Jan Vertonghen, che è tra l'altro il giocatore con più presenze nella selezione.

In assenza di Courtois, il portiere dello Strasburgo Matz Sels difenderà il Belgio in Estonia.

Proprio sabato contro l'Austria Courtois era stato festeggiato per la sua centesima presenza in nazionale. (ANSA).