Isaiah Thomas "Jokic speciale, è un fenomeno ma umile"

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Sono davvero molto felice per i Nuggets. Vedere da dove sono partiti, dove sono arrivati: e nessuno pensava fossero pronti o all'altezza del titolo. Sono tutte belle persone con un grande allenatore come Mike Malone".

Lo dichiara all'ANSA l'ex giocatore di Denver Isaiah Thomas commentando la vittoria dei Nuggets nel campionato Nba, conquistata la scorsa notte contro i Miami Heat. "Jokic è stato mio compagno di squadra - ricorda Thomas, ospite della SDA Bocconi School of Management di Milano per partecipare al programma 'One Court', organizzato dal sindacato dei giocatori Nba (Nbpa) -, è un giocatore speciale. Non ha punti deboli, è il lungo più forte di tutti ora, forse anche di tutti i tempi. E poi è un ragazzo di rara umiltà, merce rara per una stella di questa grandezza".

Applaude i campioni anche l'ala dei Los Angeles Lakers Jarred Vanderbilt, sconfitti dai Nuggets nella finale di Conference: "E' un titolo meritato, hanno giocato in maniera straordinaria per tutta la stagione". Vanderbilt, inoltre, si augura che LeBron James non si ritiri in estate ("non mi ha detto cosa farà, io posso solo imparare dal migliore") e annota come i giocatori nati e formati fuori dagli Usa stiano diventando sempre più dominanti: "I giocatori europei sono sempre stati forti, con fondamentali spaventosi. Jokic, Giannis, Embiid sono più giusti per il modo in cui si sta evolvendo il gioco.

Banchero? E' il rookie più interessante. Ho visto davvero pochi giocatori così fisicamente imponenti fare le cose che sa fare lui". (ANSA).