Finale scudetto: solo ammende per rissa al termine di gara-2

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Un turno di squalifica del campo per l'Olimpia Milano e una giornata di stop per i giocatori della Virtus Bologna Milos Teodosic e Daniel Hackett, sanzioni tutte sostituite da ammende (12mila al club, tremila a ciascun giocatore). Queste le decisioni del giudice sportivo di serie A in merito a quanto avvenuto ieri sera al Mediolanum Forum in gara-2 della finale scudetto di basket, con l'accenno di rissa tra i cestisti ospiti (responsabili secondo il giudice di 'comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante') e alcuni tifosi di casa ("entrati in contatto con un tesserato avversario al termine della gara, all'uscita dal campo di gioco").

Dopo i primi due incontri, giocati entrambi a Milano, la serie di finale si sposta mercoledì a Bologna, con l'Emporio Armani che conduce per 2-0 sulla Segafredo.

Il giudice ha adottato lo stesso metro nei confronti del giocatore dei Milano Paul Biligha, che in gara-1 era stato espulso "perché nell'ultimo minuto di gioco, durante una situazione di inizio rissa, abbandonava l'area della panchina entrando in campo". Invece di un turno di squalifica, Biligha pagherà una ammenda di tremila euro. (ANSA).