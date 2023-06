Basket: finale scudetto; Milano-Bologna 79-76

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Raddoppia il vantaggio l'EA7 Milano che resiste al tentativo di rimonta finale della Segafredo Bologna (79-76) e si porta sul 2-0 nella serie che vale lo scudetto. Partita ricca di emozioni ma rovinata da uno strascico ad alta tensione dopo la sirena. Parte del pubblico di Milano inveisce contro Teodosic che si accinge ad entrare nel tunnel, il serbo - innervosito dal finale punto a punto - reagisce agli insulti spintonando un tifoso che finisce per terra. Il peggio viene evitato dagli steward e gli altri giocatori che si frappongono e riportano la calma. Una pessima coda per uno spettacolo che fino a quel momento era stato il migliore spot per il basket italiano.

Perché Milano e Bologna combattono a lungo in un duello palpitante, con Milano che cerca la fuga nel terzo periodo (51-41 al 25'). L'Olimpia è una cooperativa del canestro - cinque il doppia cifra Shields top scorer con 18 -, mentre la Virtus si affida all'estro di Shengelia (17). Il finale è incandescente: Shengelia e Mickey firmano il sorpasso (73-72) con un parziale di 8-0, Shields però ne realizza 5 in fila e inverte l'inerzia. Nella girandola di liberi, Bologna ne sbaglia 3 con lo stesso georgiano e Hackett. Melli invece a 5'' dalla fine e glaciale e consegna il 2-0 a Milano. Ora la serie si sposta a Bologna, con la Virtus costretta a vincere per evitare di trovarsi con le spalle al muro. (ANSA).