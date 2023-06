Basket: finale scudetto, EA7 Milano-Segafredo Bologna 92-82

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Il primo atto della finale scudetto se lo aggiudica l'EA7 Milano che manda al tappeto la Segafredo Bologna (92-82), al termine di una gara tesa che finisce con un accenno di rissa tra Shields e Teodosic (suo il duro contatto su Melli a 30'' dalla sirena) dove ne fa però le spese Biligha, espulso perché uscito dalla panchina. E' necessaria una ripresa da favola per l'Olimpia per avere la meglio degli avversari, con una prova di grande equilibrio in attacco - 5 in doppia cifra e 8 sopra i 6 punti - e grande fisicità in difesa: Bologna resta a galla finché va in lunetta (25 liberi nei primi 30'), poi non trova più il canestro e si arrende alla prima vera spallata di Milano. Napier (22) incanta, Hall (15 e osservato a bordo campo dal suo amico Trey Murphy, star Nba) rifinisce, Shields (13), Baron (10) e Voigtmann (10) finalizzano. A Bologna non bastano gli eterni Belinelli (19), Shenghelia (16) e Teodosic (15, ma solo 3 nella ripresa).

Dopo la iniziale sfuriata di Bologna (0-10) e la immediata rimonta di Milano (21-19), la gara viaggia sul filo dell'equilibrio, con la Virtus che cerca una seconda fuga poco prima dell'intervallo (36-44) con Belinelli ma l'Olimpia rintuzza fino al soprasso (60-58). Il quarto periodo però è un assolo EA7: Shields con 5 punti spacca la gara e agevola il 9-0 (79-69). Da lì per Milano è tutta discesa, in un Forum tutto esaurito ed incandescente. Domenica sera si torna in campo.

