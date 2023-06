A Milano esposto trofeo del campionato Lega Basket serie A

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - In attesa che venga assegnato il titolo di campione d'Italia il trofeo del campionato di lega basket della serie A arriva a Milano e sarà esposto per due giorni a Palazzo Marino, la sede del Comune.

A contenderselo nelle gare Lba Finals UnipolSai, in programma a partire da oggi al Mediolanum Forum, saranno la EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. La coppa sarà esposta all'ingresso del cortile d'onore di Palazzo Marino, lunedì 12 e martedì 13 giugno, dalle 10 alle 18. Sarà l'assessora allo Sport Martina Riva ad aprire al pubblico l'esposizione lunedì.

Nel corso delle due giornate, tifosi e appassionati di basket potranno vedere da vicino e immortalare il trofeo.

Successivamente, la coppa farà tappa a Bologna, nella Biblioteca Sala Borsa, dove potrà essere fotografata giovedì 15 e venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 20. LaLega Basket, in collaborazione con Fujifilm, inoltre, darà la possibilità a tutti i tifosi di scattarsi una foto con il trofeo del campionato Lba, ideato dalla stagione 20-21, anche all'interno dei palasport delle due finaliste.

"Ospitare il trofeo del campionato Lba a Palazzo Marino, casa dei milanesi, vuol dire ancora una volta mettere lo sport al centro, evidenziandone l'importanza - ha commentato l'assessora Riva -. Coppe e trofei esercitano sempre un grande fascino perché rappresentano il coronamento di un percorso, fatto di vittorie e sconfitte, di sogni e delusioni, di momenti di difficoltà e del loro superamento. Ciò vale per chi scende in campo ma anche per chi tifa, nei palazzetti o segue dalla tv".

