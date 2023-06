Petrucci, Abodi sta cercando di dare sterzata allo sport

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Al giorno d'oggi è difficile fare sport in Italia, perché mancano gli impianti. Serve cambiare. Il ministro Abodi sta cercando di fare questo, di dare una sterzata. La scelta ricaduta su di lui è stata ottima, "sta dimostrando la sua classe". Parola di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, durante la proiezione dell'anteprima del film 'Un coach come padre', dedicato al leggendario allenatore di pallacanestro Sandro Gamba, oggi 91enne, che portò l'Italia alla vittoria dell'Europeo del 1983.

"Sandro Gamba è una persona straordinaria e un grande allenatore, non per niente è entrato nella Hall of Fame del basket - continua Petrucci -. L'Italia non era favorita, ma vincemmo una finale incredibile a Nantes. Tutti gli sport sono importanti, ma quelli di squadra hanno una valenza particolare; il basket è il terzo sport più praticato al mondo". (ANSA).