Italia batte Croazia 82-57, le azzurre crescono in vista Europei

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Primo successo per la nazionale femminile di basket nel percorso di preparazione agli Europei 2023, che si giocheranno tra Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 giugno. Dopo le sconfitte di Vigo con la Cina e la Spagna, ad Atene le azzurre si sono imposte 82-57 sulla Croazia. La miglior marcatrice è stata Jasmine Keys con 14 punti (oltre a nove rimbalzi e tre stoppate), in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini e Olbis Andrè (11 punti) e Martina Bestagno (10).

"Un test prezioso, un discreto passo avanti rispetto a quanto visto la scorsa settimana a Vigo - ha commentato il ct, Lino Lardo-. E' chiaro che dobbiamo lavorare ancora molto per migliorare la continuità e l'intensità spalmati per 40 minuti.

Oggi abbiamo ruotato tutte le giocatrici, anche in attacco a parte il primo quarto abbiano mosso bene la palla e trovato tiri aperti. Domani ci attende una sfida certamente più impegnativa, contro una Gracia che giocherà davanti al pubblico di casa".

Lunedì l'Italia farà ritorno per riprendere poi il lavoro da mercoledì a Pordenone, dove l'11 giugno sosterrà l'ultimo test, contro la Germania prima della partenza per Tel Aviv. (ANSA).