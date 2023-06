Basket: 89-82 a Tortona, Bologna va in finale scudetto

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - E' la Segafredo Bologna la seconda finalista che giocherà per lo scudetto del basket (contro l'EA7 Armani Milano). Le V nere si sono qualificate andando a vincere per 89-82 sul campo del Bertram Tortona in gara-3 delle semifinali e imponendosi quindi anche nella serie, per 3-0.

Miglior marcatore per Bologna è stato Daniel Hackett, con 22 punti. (ANSA).