Galbiati lascia Varese, è il nuovo coach di Trento

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Paolo Galbiati è il nuovo allenatore della Dolomiti Energia Trentino, con cui ha firmato un accordo triennale dopo aver lasciato l'Openjobmetis Varese, dove per un anno è stato vice allenatore di Matt Brase. La presentazione a Trento è prevista per lunedì prossimo.

Lombardo, 39 anni, Galbiati nel 2016 è approdato in serie A da assistente di Luca Banchi prima e Carlo Recalcati poi a Torino, squadra che nel 2018 ha condotto da capo allenatore alla conquista della Coppa Italia. Dal 2020 ha allenato a Cremona in serie A, per due stagioni, prima di trasferirsi a Varese. Dal 2021 al 2022 ha anche fatto parte dello staff tecnico dell'Italia, partecipando ai Giochi di Tokyo.

Il club di Varese, in un comunicato, definisce Galbiati "un professionista preparato e competente oltre che una persona disponibile, solare, sensibile ed attenta" e "gli augura il meglio a livello professionale e personale". La Openjobmetis è in attesa di un cenno anche dal coach statunitense Brase, che ha la possibilità di rescindere a sua volta il contratto nel caso di una chiamata dalla Nba entro il prossimo 15 giugno. (ANSA).